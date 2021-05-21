2021/05/21 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن تدمر ثلاثة اوكار ارهابية بين كركوك وصلاح الدين.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ضمن الواجبات الاستباقية باشرت قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع في قاطع عمليات كركوك وقضاء طوزخورماتو بعملية امنية للقضاء على الخلايا النائمة لداعش الارهابي وتدمير اوكارهم وقطع مناطق تحركاتهم لحدود محافظة صلاح الدين".

واضاف البيان، ان "القوة تمكنت من تدمير وحرق ثلاثة أوكار كانت العناصر الإرهابية تستخدمها لشن هجمات ارهابية بين الحين والاخر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير قرى وتدمير معسكرا للدواعش في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير قرى وتدمير معسكرا للدواعش في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).