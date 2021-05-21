إحباط تهريب 4 أطنان حشيش من لبنان إلى مصر

2021/05/21 | 11:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت جمارك صيدا في لبنان محاولة 4 أطنان من الحشيش، إلى مصر، عبر مرفأ صيدا الجديد، من منطقة البقاع، وفق موقع “نداء الوطن” اللبناني.وقدرت كمية الحشيش المصادرة بـ 4.2 أطنان، موزعة على 140 برميلاً حديدياً، حاول المهربون تصديرها إلى مصر، تحت عنوان “خردة حديد من البقاع”.

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