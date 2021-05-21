عملية أمنية للرد السريع في كركوك وخورماتو

2021/05/21 | 11:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الجمعة، انطلاق عملية لقوات الرد السريع في محافظة كركوك وقضاء خورماتو.

وقالت الخلية في بيان، انه ضمن الواجبات الاستباقية، باشرت قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع في قاطع عمليات كركوك وقضاء خورماتو بعملية امنية للقضاء على الخلايا النائمة لداعش الارهابي وتدمير اوكارهم وقطع مناطق تحركاتهم لحدود محافظة صلاح الدين.

واضاف البيان، حيث تمكنت هذه القوة من تدمير حرق ثلاثة أوكار كانت العناصر الإرهابية تستخدمها لشن هجمات ارهابية بين الحين والاخر

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