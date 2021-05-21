ثلاثة أطعمة مدهشة لتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم !

2021/05/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ارتفاع ضغط الدم حالة معقدة يعاني

منها الملايين في جميع أنحاء العالم،

وغالبا لا تكون للحالة أي أعراض كبيرة

تحذر الشخص من خطرها.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر تعرض

الشخص للنوبات القلبية أو السكتات

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