شرحت آلية التقديم.. مفوضية الانتخابات تحدد شروط اختيار موظفي الاقتراع

2021/05/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، شروط اختيار موظفي

الاقتراع، فيما أكدت أنها وضعت آليتين

لتنفيذ ذلك.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة

الغلاي، للوكالة الرسمية، إن "مفوضية

الانتخابات وضعت ضم

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