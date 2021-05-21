لحل مشكلة تحويل البساتين إلى مناطق سكنية.. الكشف عن مشروع قانون في البرلمان

2021/05/21 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الخدمات النيابية، الجمعة،

عن وجود مشروع قانون داخل اللجنة لحل

مشكلة البساتين التي تحولت الى أحياء

سكنية.

وأكد عضو اللجنة مضر السلمان للوكالة

الرسمية، أن "مشروع القانون يقضي بتحويل

جزء من

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