فرقة الرد السريع تدمر ثلاثة أوكار لداعش بين كركوك وصلاح الدين

2021/05/21 | 11:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تدمير ثلاثة أوكار إرهابية بين كركوك وصلاح الدين.وقالت الخلية في بيان، أنه “ضمن الواجبات الاستباقية باشرت قوة من اللواء الثالث في فرقة الرد السريع في قاطع عمليات كركوك وقضاء طوزخورماتو بعملية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة لداعش الإرهابي وتدمير اوكارهم وقطع مناطق تحركاتهم لحدود محافظة […]

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