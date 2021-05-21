الانتقادات تنهال على

2021/05/21 | 11:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الأمير البريطاني وليام، هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بخذلان والدته الأميرة ديانا وتسميم علاقتها بوالده الأمير تشارلز، وذلك على خلفية تقرير خلص إلى أن صحفيا في الهيئة تمكن من عقد مقابلة معها عام 1995 بعد تقديم معلومات مغلوطة.

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