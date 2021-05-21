2021/05/21 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مع حلول شهر رمضان، وتحديدا في 13 أبريل/نيسان بدأت كرة العدوان الإسرائيلي في مدينة القدس، ثم أخذت تتدحرج إلى الضفة الغربية والمدن العربية داخل إسرائيل، ثم قطاع غزة.بدأت شرارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معركة سيف القدس وحارس البوابة..



تسلسل زمني للأحداث المركز الخبري الوطني.

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