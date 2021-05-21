2021/05/21 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ودعا غوتيريش في بيان ٍ جميعَ الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة الثانية فجر اليوم الجمعة بعد أحدَ عشر يوما من التصعيد العسكري والهجمات الدموية بين الجانبين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش يرحب بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش يرحب بوقف اطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).