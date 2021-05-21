انتوني بلينكن يتوجه خلال الأيام المقبلة الى منطقة الشرق الأوسط

2021/05/21 | 11:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن عزمه القيام بجولةٍ في الشرق الأوسط لعقد لقاءاتٍ مع عددٍ من قيادات المنطقة.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر انه سيتوجّه إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة وذلك في أعقاب دخول اتفاق ِ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّزَ التنفيذ، مضيفا انه يتطلع للقاءِ وزير الخارجية الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين وإقليميين آخرين.

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