أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية ضمن المعدل المرتفع.. كم بلغت؟

2021/05/21 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تنشر منصة “يس عراق” قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات العالمية الأجنبية في الاسواق المحلية العراقية لليوم الجمعة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار ⬅️ 149,000

سعر شراء الدولار ⬅️ 148,000

تقريبي

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سعر الدولار مقابل التومان الايراني

بغداد

100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

100 يورو ⬅️ 122,24 دولار

100 باوند ⬅️ 141,74 دولار

100 دولار ⬅️ 837,48 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1874,05 $

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 64,88 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 61,88 دولار

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