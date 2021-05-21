2021/05/21 | 11:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، الجمعة، انطلاق عملية "النفير الحق" لتطهير ضفتي حوض نهر الوند شمال قضاء خانفين في ديالى.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

ونقلت مديرية إعلام الحشد عن الموسوي، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آيار 2021)، ان "العملية انطلقت بمشاركة الوية الحشد_الشعبي (٢٠ -٢٣ -٢٤ -١١٠- 28) وبالتعاون مع الجيش لتطهير ضفتي حوض نهر الوند التي يتخذها داعش كملاذ آمن له لتنفيذ عملياته الإجرامية ضد المدنيين".

وأضاف الموسوي ان "العملية ستكون لها نتائج إيجابية جيدة منها الحفاظ على محصولي الحنطة و الشعير من الحرق وتمكين المزارعين من جني محاصيلهم وتوفير مساحات زراعية كبيرة نتيجة تنظيف الادغال الكثيفة ضمن نطاق العملية".

وتابع الموسوي ان "العملية مستمرة بجهد هندسي كبير من الحشد وتفتيش دقيق للمنطقة الممتدة من محاذات نهر الوند الشمالية والجنوبية والى مصب نهر الوند في نهر ديالى شمال ناحية جلولاء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطهير حوض نهر ’الوند’.. الحشد يطلق عملية ’النفير الحق’ في ديالى (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطهير حوض نهر ’الوند’.. الحشد يطلق عملية ’النفير الحق’ في ديالى (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).