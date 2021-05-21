تركيا تستهدف مناطق حدودية في دهوك

2021/05/21 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد شهود عيان، الجمعة، بأن المدفعية التركية قصفت مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك مؤكدين أن الهجوم تسبب بقطع خط إمدادات المياه من إحدى القرى.

وقال احد الشهود ويدعى، سردار عمر، ان “المدفعیة التركية قصفت قرى هرور وبازيف وجلكي التابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك”.

وأضاف أن “الهجوم استهدف خط إمداد قرية بازيف بمياه الشرب وتسببت بقطع المياه عن القرية، فضلا عن إندلاع الحرائق في الغابات الطبيعة جراء الهجوم”.

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