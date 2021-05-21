2021/05/21 | 11:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت قيادة شرطة واسط، اليوم الجمعة، تنفيذ مذكرات قبض بحق 16 متهماً في المحافظة.وذكرت القيادة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “نفذت سلسلة عمليات أمنية في عموم قواطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنفيذ مذكرات قبض بحق 16 متهماً في واسط المركز الخبري الوطني.

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