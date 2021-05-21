حقوق الانسان: داعش ارتكب جرائم حرب وابادة جماعية في العراق

2021/05/21 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان ارهابيي داعش في العراق ارتكبوا ملايين الجرائم والانتهاكات بحق ابناء الشعب العراقي.

واضاف الغراوي في بيان تابعه PUKmedia اليوم الجمعة، ان الجرائم المرتكبة استهدفت الارث الحضاري والتاريخي والثقافي وحق الحياة وحرية المعتقد والدين وحرية الراي والتعبير كما استهدفت النساء والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن .

واوضح، ان هذه الجرائم والانتهاكات هي جرائم دولية وجرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب كونها استهدفت الشيعة والسنة والكورد والاقليات على اسس طائفية وعرقية وقومية ودينية .

وتابع الغراوي بحسب البيان، "اننا نطالب الحكومة العراقية بالسعي الجاد لاستثمار الجهود الدبلوماسية لاصدار قرار اممي لتعويض ضحايا انتهاكات عصابات داعش في العراق لانصافهم وتعويضهم وجبر الضرر عما لحقهم من جرائم يندى لها جبين الانسانية وخصوصا بعد الاحاطة الاخيرة التي قدمها رئيس فريق التحقيق الاممي الى مجلس الامن والتي اكد فيها ارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق الايزديين وجرائم حرب ضد الشيعة في مجزرة سبايكر والتهديد بارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الشيعة، اضافة الى استخدام الاسلحة الكميائية في تازة من قبل عصابات داعش الارهابية.

PUKmedia متابعة

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