هزة أرضية تضرب قضاء بينجوين

2021/05/21 | 11:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم ك,ردستان، اليوم الجمعة، حدوث هزة أرضية في قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان، إن "هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 7:26 دقيقة من صباح اليوم الموافق 21 - 5 - 2021 في قضاء بينجوين".

وأضافت المديرية، أن "الهزة تبعد 18 كم عن قضاء بينجوين وبعمق 8 كم".

PUKmedia مديرية الأنواء الجوية

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