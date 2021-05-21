2021/05/21 | 11:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، انقاذ سوق الرحمانية شمالي العاصمة بغداد من النيران بعد السيطرة على حريق التهم 4 محال تجارية.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تسيطر على حريق داخل سوق شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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