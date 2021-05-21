هل يمكن أن تصبح مبدعا فى فترة قصيرة ؟ - مجدى عبد الحميد السيد

2021/05/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدى_عبد_الحميد_السيد لقد مر تطور العلوم بمراحل تاريخية متلاحقة ، فلم يكن هناك علم تجريبيى واضح قبل القرن التاسع عشر ، وكانت النظريات العلمية المكتشفة تعتمد على إبداع فردى لعالم يعيش فى منطقة معزولة ولا ينتقل لباقى العالم لصعوبة الاتصال بين الدول ولوجود عوائق دينية تمنع التطور والتكامل العالمى.



ومع بداية القرن التاسع عشر تطورت المعرفة فى البلاد الأوروبية عبر طريقين رئيسيين : أولهما التحرر الفكرى من سيطرة المعتقدات والت ......





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