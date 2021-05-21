الجائزة العربية ويورغن هابرماس: من التواصل إلى اللاتواصل - زهير سوكاح

2021/05/21 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_سوكاح "قلّما نجد شخصيات بارزة في الحقل الفلسفي والثقافي والفكري مثل يورغن هابرماس، فهو يتمتع بمسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المتميّزة، التي جعلته الصوت الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الحياة الثقافية الألمانية، على مدى أكثر من 50 عامًا، وما لقب شخصية العام الثقافية إلا تأكيد على تميّز مسيرته ونتاجه الفلسفي المهم، الذي أثر في الثقافة العالمية، ومنها الثقافة العربية"، بهذا الكلمات الاحتفائية لأمينها العام أعل ......





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