2021/05/21 | 12:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد الصدر: ليكن نصر الفلسطينيين عبرة للمهادنين والمطبعين المركز الخبري الوطني.

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