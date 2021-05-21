الحكومة الفلسطينية ترحب بنجاح الجهود الدولية لوقف اطلاق النار

2021/05/21 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بنجاح الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مشيدا بمواقفِ الدول التي سعت لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد فشل مجلس الأمن في اصدار قرار بوقف العدوان.

وقال اشتية إن الفلسطينيين تعرضوا طوال الأيام الماضية الى عملياتِ قتل ٍ وترويع وإبادةٍ جماعية أبيد خلالها أكثرُ من عشرين عائلة ً بأكملها وقــُـتل عشراتُ الأطفال والنساء والشيوخ فضلا على الضرر الهائل الذي لحق بالمنشآت الحيوية الفلسطينية مؤكدا ان الحكومة الفلسطينية سترفع تلك الجرائمَ الوحشية الى المحكمة الجنائية الدولية.

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