محكمة كندية تعد اسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من قبل الحرس الثوري عملا إرهابيا

2021/05/21 | 12:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة كندية حكما عدّت من خلاله قيامَ إيران بإسقاطِ طائرةِ الركاب الأوكرانية مطلع العام الماضي عملا إرهابيا.

وأكدت المحكمة العليا في أونتاريو في قرارها انها رأت ان اسقاط َ الطائرة عبر إطلاق صاروخين باتجاهها كان متعمدا على الأرجح ويُعد عملا إرهابيا على وفق القانون الكندي، وهو ما يُمهد لطلبِ تعويضاتٍ لأسر الضحايا.

من جهتهما عبّر محاميا اثنين ِ من الضحايا عن ارتياحهما بشأن القرار، حيث وصفا قرار محكمة العدل العليا في أونتاريو بأنه غيرُ مسبوق في القانون الكندي وسيكون له تأثيرٌ كبير في أقارب الضحايا الباقين على قيد الحياة الذين يسعون لتحقيق العدالة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أقر بعد مدةٍ من الانكار بمسؤوليته عن اسقاط الطائرة ومقتل ِ جميع ركابها البالغ عددهم مئة ً وستة وسبعين شخصا بينهم خمسة وخمسون كنديا.

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