هزة ارضية بالقرب من قضاء بينجوين في السليمانية

2021/05/21 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، الجمعة، بان هزة ارضية حدثت بالقرب من قضاء بينجوين التابع لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان ، إن "هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت في الساعة 7:26 دقيقة من صباح اليوم الموافق 21 - 5 - 2021 في قضاء بينجوين".

وأضافت، أن "الهزة تبعد 18 كم عن قضاء بينجوين وبعمق 8 كم".

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