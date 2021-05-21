فرق الدفاع المدني تخمد حريقا في سوق الرحمانية ببغداد

2021/05/21 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اخمدت فرق الدفاع المدني، فجر الجمعة، حريقا التهم محلات تجارية داخل سوق الرحمانية في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد .

وقال بيان لمديرية الدفاع المدني، ان "الفرق استطاعت تطويق الحريق الذي طال 4 محلات تجارية وانقذت بقية محلات السوق وتفادت خسائر اقتصادية كبيرة دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية".

وطلبت المديرية حسب البيان "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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