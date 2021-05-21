تجدد القصف التركي على مناطق حدودية في محافظة دهوك

2021/05/21 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الجمعة، بان المدفعية التركية عاودت قصف مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك وتحديدا قرى ناحية كاني مآسي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القصف تسبب بقطع المياه عن القرى التابعة للناحية".

وتقوم الطائرات والمدفعية التركية بقصف المناطق الحدودية التابعة لمحافظة دهوك، اضافة الى مناطق اخرى، حيث تقول وزارة الدفاع التركية، انها تستهدف حزب العمال الكردستاني المعارض للحكومة التركية.

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