بوش يحذر من النفوذ الإيراني على الأمن والسلام العالمي

2021/05/21 | 12:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش من الخطر الذي يمثله النفوذ الإيراني على الامن والاستقرار في دول المنطقة.

وأكد بوش في تصريح لقناة أميركية يُعد من ضمن المراتِ القليلة التي يعلق فيها على الاحداث السياسية منذ مغادرته منصبَ الرئاسة، أكد ان الايرانيين منخرطون كثيرا مع الحركات المتطرفة في لبنان وسوريا واليمن، وهدفهم هو توسيعُ نفوذهم، مضيفا ان المقاربة الأفضل فيما يتعلق بإيران هو الادراكُ بان نفوذهم يشكل خطرا على السلام العالمي، في حين أعرب بوش عن قلقه بسبب جهود الرئيس الحالي جو بايدن الرامية الى إحياء الاتفاق النووي مع ايران.

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