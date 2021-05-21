نجدة بغداد تنفذ واجبات امنية وأنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية

2021/05/21 | 12:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن حصيلة المهام التي نفذتها دوريات نجدة بغداد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "نجدة بغداد نفذت واجبات ومهام امنية وأنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد، حيث قامت دوريات نجدة المحمودية، بالقبض على (٥) اشخاص وضبط مواد مخدرة نوع كرستال بحوزتهم وحبوب مخدرة و اجهزة تعاطي للمخدرات ضمن منطقة المحمودية".

واضاف البيان ، " كما تمكنت دوريات نجدة الكرادة وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى من القاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤ ارهاب) ضمن شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".وتابع ، انه "تم ضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (٧) ضمن مناطق متفرقة والقاء القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة وعددهم (17)".واشار البيان الى قيام اجهزة الامن بالقاء القبض على (٤٨) متسولآ اضافة الى ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد (٦٣)".

وختم البيان انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".

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