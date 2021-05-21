منظمة الصحة: وفيات كورونا تصل إلى 3 أضعاف الحصيلة المعلن عنها

2021/05/21 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات بسبب جائحة كورونا يصل إلى 3 أضعاف الحصيلة المعلن عنها في العالم.

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