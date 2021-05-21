البصرة تعلن المباشرة بتطوير المحافظة سياحياً استعداداً لخليجي 25

2021/05/21 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- فاطمة رحمةأعلنت محافظة البصرة، اليوم الجمعة، أن جاهزية المدينة الرياضية لاستقبال بطولة خليجي 25 متوقفة على أمرين، فيما أكدت المباشرة بتطوير المحافظة سياحياً.وقال مدير إعلام محافظة البصرة علي يوسف فياض، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدينة الرياضية في البصرة جاهزة لاستقبال فعاليات البطولة، منذ سنوات، ولم يتبقَ سوى تأثيث الفنادق الثمانية، بواقع واحد لكل منتخب من الدول الخليجية السبع المشاركة، والثامن إضافي وذلك لتضييف الوفود، فضلاً عن الفنادق الكبرى في البصرة"، مؤكداً أن "دليل جهوزية المدينة الرياضية هو المباريات الدولية التي أقيمت عليها، مع السعودية والكويت ومنتخبات عالمية أخرى".وأضاف فياض أن "العمل في ملعب الميناء وصل الى ثمانين في المئة، وعند قرب موعد انطلاق البطولة سيكون ملعبا المدينة الرياضية ونادي الميناء جاهزين من دون أي معوقات على الإطلاق"، مشيراً الى أن "العمل بدأ سياحياً بتطوير كورنيش شط العرب ومناطق أخرى في المحافظة لتواكب القفزات النوعية العالمية في فن السياحة".

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