الشيخ حمودي يبارك لفصائل المقاومة الفلسطينية النصر على الكيان الصهيوني

2021/05/21 | 12:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بارك رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، اليوم الجمعة، لفصائل المقاومة الفلسطينية النصر على الكيان الصهيوني، فيما أكد ان المقاومة هي الخيار الوحيد لكسر شوكة المحتل وإنهاء وجوده.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “من أعماق قلوبنا نزف التهاني لأبطال فصائل المقاومة الفلسطينية، وأبناء غزة الصمود […]

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