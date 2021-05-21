الكهرباء تنفي الانباء عن استقالة وزيرها وتقول انه يواصل عمله اليومي

2021/05/21 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الكهرباء وجود نيةٍ لدى الوزير ماجد مهدي للتنحي عن منصبه.

ونشرت الوزارة بيانا على موقعها الرسمي أشارت فيه الى استمرار ِ تعرضها الى ما أطلقت عليه الاستهدافَ الكبير من قبل بعض وسائل الاعلام بهدفِ تضليل الرأي العام على حدِ تعبير البيان، بدعاياتٍ لا صحة لها لتأليبِ الشارع حيث رَوجت بعضُ القنوات ان وزيرَ الكهرباء ماجد مهدي الأمارة يريد مغادرة َ المسؤولية، الأمر الذي تنفيه وزارة ُ الكهرباء جملةً وتفصيلاً، مضيفة ان الوزير يعتز بتكليفه بالمهمةِ الوطنية والتي من خلالها يقود وزارة ً من شأنها ان تقدم الخدماتِ للمواطنين، ويمارسَ مهامَ عمله بشكل يومي.

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