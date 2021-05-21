مايكل والتز: من الضروري مراقبة إدارة بايدن للمليشيات المدعومة من إيران في العراق

2021/05/21 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب في الكونغرس الأميركي مايكل والتز، ضرورة قيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمراقبة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

وقال والتز في تصريحاتٍ صحفية إن إدارة بايدن مخطئة ٌ في فهم إيران كون الأخيرة مستعدة ً ومنذ وقتٍ طويل للتضحية بحياة ميليشاتها في سبيل قتل جنودٍ أميركيين لذا فمن المهم استهدافُ إيران بشكل ٍ مباشر مثلما تم استهدافُ قاسم سليماني في وقت سابق مشيرا الى أن استهداف سليماني كان انتقاما من النظام الإيراني وليس من الجماعات المسلحة الموجودة في العراق والمدعومة من إيران.

وشدد والتز على ضرورة بقاء عدد محدود من القوات الأميركية في العراق وأن تركز هذه القوات بشكل رئيس على تقديم المشورة والمساعدة والتدريب لقوات مكافحة الإرهاب والبيشمركة مشيرا الى ان العلاقات الأميركية العراقية ضرورية لدعم خطوات السلام واحياء الاقتصاد ونظام سياسي يمثل جميع العراقيين.

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