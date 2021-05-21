العراق يسجل اكثر من 8 الاف حريق خلال النصف الاول من العام الحالي

2021/05/21 | 12:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت مديرية الدفاع المدني، تسجيل اكثر من 8 الاف حريق خلال النصف الاول من العام الحالي، فيما اشارت الى شهود العام الماضي 2020 اكثر من 32 الف حريق.

ووثقت المديرية بحسب تصريحات لمدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اكثر من ثمانية آلاف حالة حريق اندلعت في البلاد خلال الاشهر الخمسة الاولى للنصف الأول من العام الحالي، التي أكدت عدم التزام أغلب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشروط السلامة.

وبين ان خطرًا محدق يلاحق ابنية وزارات وهيئات ومستشفيات ومراكز صحية وغيرها معرضة بأن يطالها الحريق بأي لحظة، هذا ما اشار اليه معنيون ب‍مديرية الدفاع المدني، وذلك لعدم وجود او تعطل منظومات الاستشعار الحرارية داخل تلك المباني، اضافة الى دخول مادة السندويج بنل ببناء غرفة واقسام داخل بعض الدوائر التي تعد مخالفة لقانون شروط السلامة كونها تساعد على الاشتعال.

وسجلت مديرية الدفاع المدني خلال العام الفين وعشرين اكثر من اثنين وثلاثين الف حالة حرق فيما كشفت الجهات الرسمية عن اسباب الحوادث التي كان ابطالها فاعلا ذا نوايا وتماسا كهربائيا، واخرها انفجار قناني الاوكسجين كما حصل بمشفى ابن الخطيب.

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