2021/05/21 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار20-05-2021إسرائيل هي آخر مشروع استعماري أوروبي في العالم، وبحكم مصادرتها لواحدة من أقدس المناطق بالنسبة للمسلمين والمسيحيين واليهود، فإنها ستبقى مركز اهتمام العالم طيلة وجودها ككيان استعماري عنصري.



ليست هنالك في العالم دولة أخرى، عدا الولايات المتحدة الامريكية، تتمتع بقدر غير محدود من التساهل من الدول الغربية، في أي عمل اجرامي تقوم به على أراضيها أو خارجها، الا إسرائيل.



وليست ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خواطر ما بعد الحرب - جاسم ألصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خواطر ما بعد الحرب - جاسم ألصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).