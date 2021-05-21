فلسطين واحدة موحدة - عدنان الصباح

2021/05/21 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصباح نعم صحيح لقد حققت المقاومة في المعركة الاخيرة ما لم يحققه احد من قبل على الاطلاق رغم عظمة واهمية التاريخ الكفاحي لشعبنا على مدى عقود طويلة الا ان انجازات المعركة الاخيرة التي لا يمكن حصرها بل يمكن ذكر البعض منها فهي - وحدت شعبنا وقضيته- اسقطت كل الخيارات التي تراهن على الحل السلمي- جعلت العدو يحسب الف حساب قبل الاقدام على أي خطوة ضد شعبنا- قدمت الدليل القاطع على ان فلسطين لا تحتمل ......





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