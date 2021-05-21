السيولة العامة ومشكلات الائتمان في العراق - مظهر محمد صالح

2021/05/21 | 12:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح مظهر محمد صالحيخضع النظام الائتماني المصرفي في العراق الى تراكيب موروثة ومعقدة ، يتمثل قيدها الاول بارتفاع مخاطر استرداد الديون والتعثرات في تحصيل القروض الممنوحة والتي تبلغ١-;-٨-;-٪-;-؜-;- في حين ان النسبة المعيارية العالمية للتعثرات لاتزيد على ٣-;-٪-;-؜-;- ما يدفع المصارف الى اجراء تحوطات كبيرة وباستمرار حول راس المال لمواجهة الخسائر الائتمانية بسبب نوعية الضمانات نفس ......





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