الصدر : النصر في غزة عبرة للجميع

2021/05/21 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

عدّ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الجمعة، ان ما انتهت عليه الاحداث في غزة في فلسطين، يعد نصرا مؤزرا.

وقال الصدر في نص تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) "قدسنا عزتنا، لكم مني خالص الشكر والامتنان على هذا النصر المؤزر على العدو الذي استكان امام ايمانكم وشجاعتكم وليكن هذا النصر عبرة للجميع للمجاهدين والمطبعين فقد انكسر صنم جديد صنم دولة الشر والارهاب صنم الصهاينة والارهابيين العنصريين".

يشار الى ان وقف اطلاق النار في غزة بفلسطين دخل حيز التنفيذ يوم امس.

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