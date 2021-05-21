2021/05/21 | 12:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اكتشف علماء من الولايات المتحدة وماليزيا، نوعا غير معروف سابقا من فيروس “كورونا”، ويبدو أنه ينتقل عن طريق الكلاب إلى البشر.وفي عام 2018، حلل العلماء مسحات أنف لأكثر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إكتشاف نوع جديد من كورونا ينتقل للبشر عبر الكلاب المركز الخبري الوطني.

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