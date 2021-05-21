عبدالمهدي يبارك للشعب الفلسطيني النصر على الكيان الصهيوني

2021/05/21 | 12:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بارك رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، للشعب الفلسطيني النصر على الكيان الصهيوني في غزة.وقال عبد المهدي في بيان، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، انه “نبارك لشعبنا وامتنا الانتصار الكبير الذي تحقق في غزة وفلسطين والذي ستهتز معه وبه اركان أنظمة التخلف و الظلم والطغيان والعنصرية وركائز الصهيونية والاستعمار في […]

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