"مراحل الفلسفة في الثقافة الاسلامية" في ندة للباحث جمال حسين

2021/05/21 | 12:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مركز جاودير الثقافي في مدينة السليمانية ندوة للكاتب والباحث الكوردي جمال حسين تحت عنوان (مراحل الفلسفة في الثقافة الاسلامية).

تقام الندوة يوم السبت 22/5/2021 الساعة الرابعة عصرا في قاعة الشهيد آزاد هورامي بمركز جاودير الثقافي في مدينة السليمانية عاصمة اقليم كوردستان الثقافية.

PUKmedia

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