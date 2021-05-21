انتشال جثامين 10 مواطنين من تحت الأنقاض بخان يونس وغزة

2021/05/21 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت طواقم الإسعاف صباح اليوم

الجمعة، جثامين عشرة شهداء في خان يونس

وغزة, إثر قصف إسرائيلي بداية العدوان

على القطاع.

وأنتشلت طواقم الإسعاف جثامين تسعة

مواطنين من نفق قصفه الاحتلال في بلدة

القرارة ش

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