بايدن يعد نتنياهو بتجديد

2021/05/21 | 12:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،

بتجديد منظومة القبة الحديدية

الإسرائيلية.

ولفت بايدن خلال المؤتمر الصحفي، الذي

عقده في البيت الأبيض للإعلان عن التوصل

إلى وقف لإ

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