2021/05/21 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانية

اعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية ، الجمعة، عن اعداد المتعاطين للقاح كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام دائرة الصحة محمد العادلي لـ (بغداد اليوم)، ان "نسبة الاقبال على تعاطي لقاح كورونا في المحافظة جيدة، حيث وصل العدد الى ١١٦٤٩ شخصا وبمعدل ٣٠٠ شخص يوميا".

ودعا العادلي "المواطنين للاسراع بالتقديم لغرض تلقي اللقاح لاهميته ولضمان عدم الاصابة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الديوانية تعلن اعداد المتعاطين للقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الديوانية تعلن اعداد المتعاطين للقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).