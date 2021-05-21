2021/05/21 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

لقي مواطن حتفه، الجمعة، اثر حادث مروري وقع على الخط السريع في منطقة العطيفية.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "حادث اصطدام بين عجلتين الاولى نوع بيك اب والثانية نوع ليت كويلت أجرة ادى الى وفاة صاحب العجلة الاولى وايداع صاحب العجلة الثانية التوقيف".

واضاف، ان "القوات الامنية قامت بنقل الجثة إلى مستشفى المحمودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن يلقى حتفه في حادث مروري في بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن يلقى حتفه في حادث مروري في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).