صناعة التجهيل والعقل المستقيل - مصعب قاسم عزاوي

2021/05/21 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: كيف تنظر إلى معضلة عدم تأصل الفكر المستنير في العالم العربي على الرغم من تراجع معدل الأمية، والازدياد المضطرد لعدد خريجي الجامعات العربية خلال العقود التي تلت استقلال العالم العربي عن مستعمريه؟مصعب قاسم عزاوي: من الناحية المنهجية لا بد من التفريق بين عملية تعليمية تضع نصب عينيها ......





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