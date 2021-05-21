صور: اعتقال مطلوب في فندق بالبتاوين وسط بغداد

2021/05/21 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت قوة من الشرطة الاتحادية، الجمعة، القبض على 3 متهمين بقضايا الإرهاب والقتل وتنفذ حملة للتفتيش على السلاح غير المرخص ببغداد.

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وذكرت خلية الإعلام الامني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آيار 2021)، ان "قوة من اللواء الخامس عشر عمليات الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، تمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي (ع، أ،ج) ، بعد توفر معلومات حول المتهم وإجراء عمليات التحري وجمع المعلومات وتحديد الهدف، حيث تم القبض عليه داخل إحدى فنادق منطقة "البتاويين" في بغداد والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

واضاف البيان انه "في ذات السياق شرعت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة مدينة الصدر بتنفيذ مذكرة قبض صادرة من المحاكم المختصة بحق اثنين من المطلوبين وفق المادة 405 (قتل) في منطقة "مدينة الصدر" شرقي العاصمة بغداد، تم إحالة المتهمين اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".

وتابع البيان ان "قوة من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري نفذت عملية أمنية للتفتيش عن السلاح غير المرخص في منطقة النهروان "الخمسة دونم" جنوب شرقي بغداد، أسفرت العملية عن العثور على ٣ بنادق كلاشنكوف، وجهازي اتصال نوع موترلا ،تم التعامل مع المضبوطات اصوليا".

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