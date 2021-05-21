فرنسا ترحب بالتهدئة بين إسرائيل وحماس وتُشيد بمصر

2021/05/21 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وقال لو دريان إن باريس عازمة على لعب دور رئيسي في مساعي التوصل لحل سياسي للأزمة.

وأضاف “أرحب بوقف الأعمال العدائية الذي دخل حيز التنفيذ الليلة الماضية” مشيدا بـ”الدور الأساسي لمصر” في ذلك.

وشدد على أن “التصعيد في الأيام القليلة الماضية، يؤكد الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية حقيقة بين الطرفين”.

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