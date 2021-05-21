انتشال 5 جثث و10 ناجين من أنقاض نفق في غزة

2021/05/21 | 13:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مسعفون وشهود عيان، اليوم الجمعة انتشال 5 جثث و10 ناجين من أنقاض نفق في خان يونس، في غزة قصفه الطيران الاسرائيلي خلال مواجهته مع الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان، إن “الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والبلديات، يعمل في رفع الركام، ونواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض” بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

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