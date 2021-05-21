عاصفة شمسية بسرعة 2.1 مليون كيلومتر في الساعة تضرب الأرض اليوم

2021/05/21 | 13:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقصف عاصفة شمسية الأرض حاليا بسرعات

مذهلة تزيد عن 2.1 مليون كيلومتر في

الساعة بعد ظهور فجوة في الغلاف الجوي

للشمس.

وكشف علماء الفلك عن وجود فجوة هائلة في

سطح الغلاف الجوي للشمس.



وظهرت الفجوة

في المنط

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